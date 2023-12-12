Россиянку отправят в колонию за убийство мужа из-за храпа Жительницу Нижегородской области отправят в колонию за убийство мужа из-за храпа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительницу Валдайского района Нижегородской области отправят в колонию за убийство мужа из-за храпа, пишет «МК в Нижнем Новгороде» со ссылкой на СУ СКР по области. Суд приговорил обвиняемую к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

По данным следствия, женщина перекрыла нос и рот спящему пьяному супругу, чтобы он не мешал ей своим храпом. В результате асфиксии мужчина скончался на месте. Убийство было совершено в феврале 2023 года в деревне Короцко.

В пресс-службе судов региона добавили, что обвиняемая свою вину не признала. В ходе судебного заседания она заявила, что мужчина сам задохнулся во сне, но следствие доказало ее причастность к преступлению.

Житель Анкары ранее застрелил соседей во время ссоры. Отмечается, что между ними периодически возникали конфликты из-за шума. Во время последней ссоры 72-летний мужчина взял винтовку и расстрелял пять человек из одной семьи. Среди убитых двое детей.

До этого суд в Петербурге приговорил к восьми годам колонии строгого режима местного жителя, зарубившего жену топором в январе 2021 года. Установлено, что мужчина 14 раз ударил женщину по голове, а когда она умерла, связал ей руки пластиковыми хомутами и перенес тело в ванную.