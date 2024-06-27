Зарубившей топором трехлетнюю дочь россиянке вынесли приговор В Красноярском крае арестовали подозреваемую в убийстве трехлетней дочери

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Суд в Красноярском крае поместил под стражу женщину, которую подозревают в убийстве трехлетней и попытке убийства восьмилетней дочерей, сообщили в прокуратуре. Подозреваемая будет находиться под арестом два месяца — до 24 августа.

Подозреваемая в убийстве 3-летней дочки и попытке убийства 8-летней дочки заключена под стражу на два месяца. Такое решение принял Курагинский районный суд с учетом позиции прокурора. До 24 августа 2024 г. женщина будет содержаться в ФКУ Тюрьма в Минусинске, — говорится в сообщении.

Фигурантка согласилась с избранной мерой пресечения. На суде она пояснила, что поводом для преступления послужил семейный конфликт. Раздор произошел на фоне злоупотребления алкоголем. Муж женщины рассказал, что незадолго до инцидента подозреваемая стала вести себя неадекватно — она много пила, плохо смотрела за детьми и беспричинно обвиняла супруга в изменах.

Инцидент произошел в поселке Курагино. Местная жительница набросилась с топором на своих несовершеннолетних детей. Сначала мать ударила топором по голове и шее трехлетнюю дочь, после чего нанесли удар в область шеи другой девочке. Трехлетний ребенок скончался, вторая пострадавшая получила тяжелые травмы. После совершения преступления женщина пошла пить пиво.