Россиянку не стали наказывать за гроб у подъезда с фотографией мамы и сына В Татарстане закрыли дело об угрозах и нападении со стороны местной жительницы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Набережных Челнах закрыли дело местной жительницы Агины Алтынбаевой, которую обвиняли в серии нападений и угроз в с 2020 года, сообщает KazanFirst со ссылкой на картотеку горсуда. Причиной стало истечение сроков давности преследования.

По данным издания, дело поступило в суд в апреле 2022 года. Алтынбаеву обвиняли в побоях, повреждении чужого имущества, угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Одна из пострадавших рассказывала о повреждении двери топором, а другая утверждала, что Алтынбаева испачкала ее дверь краской, а саму женщину зеленкой. Позже у подъезда пострадавшей появилась крышка от гроба. На крышrе было ее с сыном совместное фото.

Life.ru писал, что причиной такой агрессии стал комментарий в социальных сетях. Пострадавшая назвала семью Алтынбаевой «маргиналами». Горожанка в ответ начала мстить.

Многодетная мать Алтынбаева известна в соцсетях с 2019 года. Тогда она попала в сводки происшествий, поскольку посадила за руль своего авто малолетнего сына. При этом девушка навела камеру на спидометр, он показывал скорость 130 км/ч.