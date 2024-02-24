Россиянку не пустили на рейс из-за «заминированного» ее мужем багажа Сотрудники «Уральских авиалиний» не пустили на рейс беременную петербурженку

В петербургском аэропорту Пулково сотрудники «Уральских Авиалиний» не пустили на рейс беременную женщину из-за сообщений ее мужа о якобы заминированном багаже, передает Telegram-канал SHOT. По его данным, с борта эвакуировали 148 пассажиров и девять членов экипажа, вылет задержали на шесть часов.

Как пишет канал, около двух часов ночи в Пулково поступил звонок от 30-летнего мужчины, который сообщил, что в багаже его супруги, летевшей в Худжанд, лежит подозрительный предмет, и якобы готовится теракт. После этого воздушное судно, а также весь багаж осмотрели кинологи, но никаких подозрительных предметов не нашли.

При этом, как стало известно каналу, беременная жена звонившего рассказала сотрудникам, что за час до вылета поругалась по телефону с мужем, она сообщила ему, что улетает в Таджикистан к родителям. Это разозлило мужчину, и он заявил, что никуда не отпустит супругу.

В настоящий момент мужчину, «заминировавшего» багаж своей жены, ищут. Ему может грозить до трех лет лишения свободы по статье УК о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Ранее злоумышленник позвонил в аэропорт Санкт-Петербурга Пулково и сообщил о взрывном устройстве на территории воздушной гавани. Звонивший добавил, что взрывчатка находится в одном из туалетов.