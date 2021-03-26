Россиянку напугала вытекающая из розеток «кровь»

https://static.news.ru/photo/824e9dbe-8e3e-11eb-9f8c-96000091f725_660.jpg Фото: Jochen Tack/imagebroker.com/Global Look Press

Жительница Салехарда в ЯНАО пожаловалась на неизвестную красную жидкость, которая начала течь из её розеток.

На опубликованных в Сети кадрах видны бурые капли на обоях и небольшая лужа на полу. Напуганная этим событием женщина пошла к соседям, чтобы узнать, что происходит.

У меня из розетки потекла жидкость, похожая на кровь. Перепугалась — это ничего не сказать. Думала, там кого-то убили... Побежала к соседям, — передаёт слова жительницы Салехарда Telegram-канал «Сова сказала».

В результате выяснилось, что у соседей, который живут этажом выше, потёк антифриз из тёплых полов.

Как писал NEWS.ru, ранее во дворе жилого дома в Северном административном округе столицы заметили красный снег. Необычное явление поразило москвичей — они принялись гадать, что бы это могло быть. Горожане заметили осадки яркого цвета около дома на Ленинградском проспекте. В Сети появились фотографии, на которых видно, что вдоль здания и за забором по заснеженной дороге тянется широкая красная полоса.