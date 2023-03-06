Россиянки подали в суд на больницу из-за подмены детей Адвокат Гордон: жительницы Королева подали в суд на больницу из-за подмены детей в 2021 году

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Адвокат Екатерина Гордон сообщила в своем Telegram-канале, что жительницы подмосковного Королева подали в суд на городскую больницу из-за подмены детей в 2012 году. Как уточнила правозащитница, участвующая в рассмотрении дела, подтвердить факт случившегося оказалось сложно, даже имея на руках результаты тестов ДНК.

22 марта 2023 года в Королевском городском суде пройдет слушание по уникальному делу о подмене детей в Королевской Городской больнице. Уже известны результаты судебной экспертизы, — написала Гордон.

Как сообщила адвокат, в ГБУЗ МО «Королевская городская больница» в 2012 году произошла подмена двух новорожденных: их привезли из разных родильных домов, на запястье/лодыжке отсутствовали бирки c фамилиями и в больнице мамам передали не их малышек, а когда женщины сказали, что дети «как-то изменились», то врачи ответили, что младенцы «имеют обыкновение меняться».

Одна из пациенток узнала о случившемся только спустя несколько лет, когда ревнивый супруг сделал тест ДНК, показавший отсутствие родства ребенка. Когда девушка попыталась доказать обратное, то выяснила, что и сама не является матерью девочки.

Чтобы найти свою родную дочь, женщина разыскала соседку по палате. Матери встретились и показали друг другу фото детей: внешнее сходство девочек с биологическими родительницами оказалось очевидным.

После случившегося Гордон обратилась к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением сделать обязательной идентификацию новорожденных.

Ранее в Новосибирской области родители обвинили врачей Чистоозерной ЦРБ в гибели их полуторамесячного сына Даниила. По их словам, к младенцу, находившемуся в реанимации, вызвали пьяного анестезиолога, который не смог поставить катетер.