Россиянки напали на таксистку за отказ везти ребенка без детского кресла В Иркутске таксистке расцарапали лицо за отказ везти ребенка без детского кресла

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Иркутске две женщины расцарапали лицо таксистке из-за отказа везти третьего пассажира — ребенка без детского кресла, пишет Readovka.news. Нападавшие забыли сделать соответствующую отметку в приложении агрегатора.

Водитель такси попыталась убедить женщин, что перевозка ребенка без автокресла нарушает ПДД и правила сервиса, сообщило издание. Пострадавшая проинформировала клиенток, что за такое нарушение ей грозит не только штраф, но и блокировка в системе.

Однако россиянки не стали слушать доводы таксистки и набросились на нее, вцепившись в лицо ногтями. На место инцидента водитель вызвала полицию.

Ранее в Петрозаводске девушка-таксистка обвинила владельца автомобиля, который она арендовала для работы, в попытке изнасилования. По ее словам, у нее не хватало денег для оплаты ренты. В итоге он начал настаивать на том, чтобы девушка заплатила ему «натурой».