Россиянке вынесли приговор за желание похудеть В Нижневартовске женщина получила условный срок за таблетки из Казахстана

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В Нижневартовске суд приговорил 46-летнюю женщину к трем годам лишения свободы условно за покупку таблеток для похудения, сообщили NEWS.ru в пресс-службе Тюменской таможни. В препарате, который пришел в посылке из Казахстана, содержалось сильнодействующее вещество. Против гражданки завели дело по статье о контрабанде.

384 капсулы стоимостью восемь тысяч рублей женщина заказала через интернет-магазин. Таможенники задержали ее в момент получения посылки. <...> Экспертиза установила, что препараты содержат сильнодействующее вещество сибутрамин общей массой 124,1 грамма, — сообщили в таможне.

Женщина на суде не стала признавать свою вину. Товар она выбирала по наиболее выгодной цене. Производитель предлагал бесплатную доставку.

И. о. заместителя начальника Тюменской таможни Григорий Ксенофонтов напомнил, что, заказывая препараты из других стран, россиянин должен изучить состав этих средств. Некоторые препараты свободно продаются за границей, но запрещены к ввозу в Россию. На сайте Федеральной таможенной службы есть все правила для перемещения таких препаратов.

Ранее полиция задержала 35-летнего жителя подмосковных Химок, который занимался контрабандой сильнодействующих препаратов для улучшения мужской потенции и набора мышечной массы. Его задержали на таможне при получении посылки из Китая. Мужчина хотел забрать на таможне нелицензированные препараты с содержанием тестостерона энанат. Посылка весила больше трех килограммов. Злоумышленник планировал разбить ее на «дозы» и торговать ими порционно.