Россиянке удалили кисту, содержавшую зачатки черепа и волосы Подмосковные врачи удалили пациентке кисту с зачатками черепа и волосами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачи Подольского родильного дома успешно провели операцию по удалению новообразования в яичнике у 34-летней женщины, в опухоли были обнаружены волосы, зачатки костей черепа и жир, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья. Врачи выяснили, что это была тератома — врожденная патология, возникающая во время эмбрионального развития.

Диаметр удаленной опухоли составил восемь сантиметров. После операции пациентка чувствует себя хорошо, ее уже выписали из больницы. Главный врач медучреждения Александра Скобенникова отметила, что операции по удалению тератомы у женщин репродуктивного возраста требуют высокой технической подготовки, чтобы сохранить здоровую ткань яичника. Специалистам удалось сохранить репродуктивные функции у женщины, и в будущем она сможет планировать беременность.

Ранее хирурги из Улан-Удэ провели две операции для женщины, которая из-за уникального клинического случая не могла нормально есть в течение двух месяцев. По словам врачей, пациентка поступила в медицинское учреждение с весом 45 кг и жаловалась на многократную рвоту. Врачи после ряда исследований установили, что у женщины наблюдается критическое сужение выходного отдела желудка.