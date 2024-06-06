Россиянке наложили 12 швов после нападения бывшего ухажера SHOT: россиянин избил и покусал бывшую девушку, чтобы она не могла работать

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мужчина уже год преследует 22-летнюю бывшую возлюбленную в Приморье и кусает ее за руки, чтобы не дать работать массажистом, сообщил Telegram-канал SHOT. Мать девушки утверждает, что мужчина избивает ее дочь.

Жительница Владивостока год назад рассталась с бойфрендом из-за того, что он поднимал на нее руку. С тех пор молодой человек преследует девушку. Несколько дней назад она подверглась очередному нападению. Пострадавшая рассказал, что бывший возлюбленный пришел на день рождения к их общей знакомой и швырнул ее на шкаф со стеклянными дверцами.

Получившая резаные раны девушка попыталась сбежать, но обидчик нагнал ее и жестоко избил. Пострадавшей наложили 12 швов. В SHOT сообщили, что семья обращалась в правоохранительные органы, но уголовное дело пока не возбуждено.

Ранее житель Санкт-Петербурга на почве ревности нанес серьезные травмы своей супруге. Жильцы дома, где проходило избиение, рассказали о громких криках, доносившихся из квартиры на Ленинском проспекте. Полиция по прибытии обнаружила избитую женщину, после чего ее госпитализировали.

Пострадавшей диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом костей головы, закрытый перелом носа, пневмоторакс и ряд других увечий. Нападавшего, который после избиения скрылся, позднее обнаружили по горячим следам. Возбуждено уголовное дело по ст. 111 об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.