«Крысы размером с кошку»: любительница хлама изводит соседей под Самарой В Новокуйбышевске женщина завалила хламом весь двор и завела свору собак

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В городе Новокуйбышевске местные жители сетуют на соседку из частного сектора с «болезнью Плюшкина», сообщает 63.ru. Они жалуются, что женщина завалила весь двор хламом и завела на своей территории свору из десятков собак. Во дворе завелись крысы, которые, по словам граждан, достигают размеров кошки.

Она стаскивает себе абсолютно весь мусор, какой встречается: отходы, стройматериалы, вещи, игрушки, матрасы и так далее. <...> К входной двери она пробирается по мусорным завалам. А их там в буквальном смысле до второго этажа. Эти горы видно даже с улицы. Запах стоит ужасный! Антисанитария невозможная — тараканы, жуки. Крысы бегают размером с кошку! — рассказывает местный житель.

Люди от администрации приезжают ко двору, чтобы убрать мусор с придомовой территории, но не могут ничего сделать с тем, что непосредственно на участке творится антисанитария. Соседи также сообщали о ситуации участковому, в Роспотребнадзор, в МЧС и даже в психиатрический диспансер.

У нее же явно «синдром Плюшкина»! И надо спасать и нас от нее, и ее от самой себя. А сейчас по новому закону принудительно поместить в психиатрическую клинику не могут, только если ты сам придешь и скажешь: «Я больной, лечите меня». Врачи присылали ей письмо с предложением явиться на обследование. Но бабулька, естественно, никуда не пошла. Приглашали ее и на комиссию в администрацию. Но она и туда тоже явно не пойдет, — досадует местная жительница.

Ранее в городе Миассе спасатели вызволили пожилую женщину из-под завала в квартире, забитой под потолок хламом. В экстренные службы обратились соседи пенсионерки, которые услышали ее крики о помощи. Поскольку сына, проживающего с женщиной в квартире, найти не удалось, сотрудникам пришлось вскрывать дверь в квартиру самостоятельно.