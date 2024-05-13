Россиянка зарезала участника СВО от обиды «ЗЕ»: женщина от обиды убила участника СВО в Свердловской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «Злой Екатеринбург» пишет, что жительница Свердловской области убила участника спецоперации, который отказался покупать ей подарок. По его данным, перед этим женщина распивала спиртные напитки с военным.

По информации канала, погибший находился в отпуске, а в день трагедии отдыхал вместе с 36-летней женщиной в одном из общежитий Екатеринбурга. Журналисты сообщают, что в какой-то момент собутыльница стала выпрашивать презент, но мужчина отказался покупать что-либо. По данным канала, тогда женщина схватилась за нож и ударила бойца: он успел выбежать на лестничную клетку, однако «приятельница» догнала его и снова ударила ножом.

СМИ пишет, что у подозреваемой уже есть две судимости за причинение тяжких телесных повреждений. «Злой Екатеринбург» отмечает, что в прошлых эпизодах горожанка также нападала на мужчин, однако они смогли выжить.

Ранее в Сети появились кадры нападения группы молодых людей на участника СВО и его жену в Ростове-на-Дону. После избиения супружеская пара поехала в травмпункт и сняла побои. У женщины диагностирован перелом ноги, ушибы головы, груди и поясницы. У мужчины — множественные ушибы лица.

Тем не менее женщину не признали потерпевшей, сообщил ее адвокат Альберт Борохов. По его словам, несмотря на полученные травмы, она проходит по делу как свидетель.