Россиянка заплатит штраф за сочувствие дочери к погибшим на Украине На жительницу Барнаула завели административное дело из-за позиции ее дочери по Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительницу Алтайского края обвинили в неисполнении родительских обязанностей из-за того, что ее несовершеннолетняя дочь приняла участие в акции против боевых действий, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости». Издание пишет, что 24 февраля в городах России появились рукотворные мемориалы в память о погибших на Украине, к которым люди несли цветы и игрушки.

Канал указывает, что один из таких мемориалов появился в Барнауле в виде таблички на Аллее Славы. Его автором оказалась 15-летняя девушка, которая рассказала полицейским, что таким образом хотела выразить свою позицию по Украине, а идею создания мемориалов увидела в соцсетях одного из оппозиционных движений.

Силовики изъяли у восьмиклассницы телефон и компьютер для проверки на наличие экстремистских материалов. Издание указывает, что административное дело о дискредитации армии РФ в отношении подростка возбудить не могут, поэтому протокол составили на мать девушки. За неисполнение родительских обязанностей по статье 5.35 КоАП РФ женщине грозит штраф.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что по фактам дискредитации Вооруженных сил России заведено 152 уголовных дела, в суд передано 53 дела, на данный момент вынесено 16 приговоров. Он добавил, что дискредитация армии несет «общественную опасность», поэтому наказание вполне оправдано.