Россиянка замерзла насмерть по пути на работу

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В Николаевске-на-Амуре Хабаровского края женщина насмерть замерзла по пути на работу, когда температура воздуха на улице опустилась до минус 50 градусов, сообщает KP.RU. Ещё двое мужчин и одна женщина получили серьёзные обморожения. Пострадавшие и погибшая были коллегами.

Через 10 минут после выезда работники попали в снежный заряд, потеряли видимость, заблудились. Пробыли там два дня, — заявили представители администрации Николаевского района.

Там пояснили, что добраться до базы, где работали пострадавшие и погибшая, можно было только одним путем.

Раньше тоже добирались так, но сейчас из-за морозов это стало опасно. МЧС об этом предупреждало, — сказали в ведомстве.

Двух пострадавших жителей доставили в больницу, еще одного отправили на амбулаторное лечение. Организована проверка.

В якутских больницах на фоне 50-градусных морозов значительно выросло число пациентов с обморожениями, включая детей. С начала 2023 года с холодовыми травмами в медучреждения обратились 115 человек. На стационарном лечении в настоящее время находятся 83 человека, что на 15% больше, чем в прошлом году в аналогичный период.