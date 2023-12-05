Ковш с кипящим маслом взорвался в квартире и выбил двери SHOT: жительница Екатеринбурга попала в реанимацию после взрыва ковша с маслом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Екатеринбурге в квартире одной из жительниц взорвался ковш с кипящим маслом, который она решила залить водой, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, в результате происшествия выбило двери и стекла. Пострадавшая находится в реанимации.

Как передает канал, ЧП произошло в жилом доме на улице Чемпионов. Женщина раскаляла масло на электрической плите, но жидкость неожиданно загорелась. После контакта с холодной водой произошел взрыв такой силы, что на кухне также расплавилась посуда. В результате происшествия хозяйку квартиры госпитализировали. Врачи диагностировали у нее ожог второй степени 20% тела, а также ожог кисти третьей степени. Известно, что женщина работает в школе учителем иностранного языка.

Из подъезда, где произошел взрыв, эвакуировали 100 человек. В настоящее время на месте работают экстренные службы. Полиция проводит проверку.

Ранее жительница Санкт-Петербурга попала в реанимацию с проникающим ранением живота после того, как напоролась на кухонный нож. Перед происшествием женщина поссорилась с сожителем, однако, по ее словам, в произошедшем виноват кот, который мешался под ногами.