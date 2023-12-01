Россиянка оказалась в коме после похода к пластическому хирургу Жительница Воронежа впала в кому после блефаропластики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Воронежа впала в кому после косметической операции по коррекции век, сообщает Telegram-канал Baza. Во время операции у женщины начался анафилактический шок, после чего она пережила остановку сердца.

Проводивший операцию хирург заподозрила неладное в процессе проведения вмешательства. Увидев темную кровь, свидетельствующую о нехватке в организме кислорода, она обратилась к анестезиологу с этой заметкой, однако та сообщила, что хирургический процесс находится под контролем и поводов для беспокойств нет.

Со временем руки пациентки похолодели, а губы посинели, при этом анестезиолог настаивала, что все идем своим чередом. Женщину откачал заведующий реанимацией и стабилизировал ее состояние. Операцию при этом продолжили. По завершении хирургического вмешательства девушка находилась без сознания полтора часа, после чего ее увезли в реанимацию.

Следователи установили, что причиной осложнений стала передозировка медикаментами для введения в сон. В отношении хирурга возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее жительница Москвы обратилась с иском в суд из-за неудачной ринопластики. После операции у девушки сильно истончилась кожа на переносице и начала выпирать кость, а внизу носа появились впадины. Девушка сначала потребовала от руководства клиники компенсацию морального ущерба в размере 10 млн рублей, а также возмещение ущерба в размере 800 тысяч рублей, но в клинике ей отказали.