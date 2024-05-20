Россиянка устроила погром в квартире любовницы мужа В Карелии женщина разбила телевизор и разнесла квартиру любовницы мужа

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В Кемском районе Карелии 44-летняя местная жительница разнесла квартиру любовницы мужа, сообщает пресс-служба УМВД региона. Женщина предстала перед судом и признала свою вину. За урон она должна заплатить 25 тысяч рублей.

В один из майских выходных 44-летняя местная жительница узнала об измене мужа. Она убедилась в этом и, желая отомстить, пришла в комнату общежития, в которой проживает соперница, где сломала попавшиеся под руку предметы. В результате гражданка разбила телевизор, повредила электроплиту и навела общий беспорядок своими противоправными действиями, — сообщили в полиции.

Кроме того, в отношении фигурантки завели дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба». По этому обвинению ей грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее житель города Меленки Владимирской области приговорен к условному сроку за то, что похитил и избил незнакомого ему мужчину. Подсудимый предположил, что пострадавший — любовник супруги его друга. Решив защитить честь друга, он запер пострадавшего дома и угрожал тому пистолетом и ножом.