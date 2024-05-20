Россиянка устала ухаживать за собакой и выбросила ее с 18 этажа В Петербурге женщину осудят за выброс щенка из окна с 18 этажа

Женщину из Петербурга будут судить за то, что она не смогла справиться с уходом за щенком и выбросила его с 18 этажа, сообщает пресс-служба городской прокуратуры. Обвиняемая объяснила свой поступок тем, что поведение собаки ее раздражало, она портила мебель, лаяла и кусалась.

Подозреваемая в период с 12 на 13 ноября 2023 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устав ухаживать за беспородным щенком по кличке «Мила», скинула животное с балкона 18 этажа, расположенного в одной из квартир в д. 55, корп. 3 по Ленинскому проспекту. Щенок погиб, — говорится в сообщении.

Прокуратура Красносельского района вынесла обвинение по уголовному делу в отношении женщины. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Воронеже 17-летняя девушка выбросила из окна четвертого этажа своего сына сразу после его рождения. В отношении несовершеннолетней россиянки возбуждено уголовное делопо статье об убийстве матерью новорожденного ребенка.

Также в Сургуте алабай напал на местных жительниц и покусал одну из них, а также травмировал ее собаку. Как рассказала подруга пострадавшей, инцидент произошел на улице Югорской.