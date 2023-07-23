Россиянка угрожала отрезать пальцы сыну во время стрима в Сети Прокуратура Якутии проверит женщину, угрожавшую отрезать пальцы своему сыну

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница Якутии избивала своего ребенка, угрожая отрезать ему пальцы ножницами во время трансляции в Сети, передает RT. По информации издания, прокуратура приступила к проверке инцидента.

В публикации уточняется, что россиянка начала бить сына, так как заподозрила его в краже денег из сумки. После нескольких ударов женщина принесла ножницы и поднесла их к рукам мальчика.

Полиция установила, что она проживает в селе Хатассы и является матерью троих детей, младшему из которых два года. В настоящий момент они находятся в реабилитационном центре. Сама россиянка призналась, что ударила сына из-за пропавших денег. При этом она утверждает, что трансляцию в Сети вела ее подруга.

В Тюмени тем временем была задержана стримерша, систематически избивавшая и оскорблявшая своего сына во время трансляций в Сети. На одном из видео она угрожала зарезать ребенка, утверждая, что у него «поганая кровь».

Ранее правоохранители задержали жительницу Каменска-Шахтинского в Ростовской области. Женщину подозревают в съемках порнороликов с участием своей десятилетней дочери. По предварительной информации, россиянка продавала соответствующие видео в Сети.