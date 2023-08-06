Россиянка ударила дочь в лифте и попала под статью

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Новосибирске против матери составили протокол о неисполнении родительских обязанностей после того, как соседи пожаловались на ее отношение к дочери, сообщает сообщество «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте» со ссылкой на УМВД. Местные жители обратили внимание, что ребенок гуляет один на улице поздним вечером, а камеры наблюдения в лифте запечатлели, как женщина кричит на дочь и бьет ее по голове.

Сотрудниками полиции был осуществлен выезд по данному адресу. В отношении законной представительницы несовершеннолетних составлен протокол по статье 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, — сообщили в полиции.

Соседи утверждают, что родители оставляют дочь одну с младшим братом. Они замечали, что дети высовываются из окна третьего этажа. Полиция продолжает разбирательство в отношении ситуации в семье с привлечением органов профилактики.

В апреле Лефортовский районный суд в Москве арестовал женщину, которая ножницами заколола новорожденного ребенка в поезде. 23 апреля она ехала в электропоезде по МЦК со станции Новохохловская. Там у нее начались роды. Она зашла в туалет, родила, после чего сразу же заколола ребенка ножницами. Тело мертвого младенца она выбросила в мусорное ведро.