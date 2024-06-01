Россиянка убила мужа и заявила, что он сам ударил себя ножом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Всеволожска Ленинградской области заявила полицейским, что ее супруг нанес себе удар ножом в сердце, оказавшийся смертельным. Однако правоохранительные органы в это не поверили и возбудили в отношении нее уголовное дело об убийстве, пишет Telegram-канал 78.ru.

По данным СМИ, происшествие случилось во время застолья, участие в котором принимали семейная пара и их знакомый. В полицию позвонила сама женщина. Она заявила, что муж ранил себя ножом в область сердца. Мужчину экстренно госпитализировали, однако спасти не смогли.

Впоследствии у полицейских появились вопросы к супруге погибшего и их общему знакомому. Позже стало понятно, что с ножом на мужчину во время словесной перепалки накинулась сама женщина. Сейчас она находится в изоляторе временного содержания.

Накануне стало известно о нападении на охранника магазина «ВкусВилл» в торговом центре «Астория» в Москве. Мужчина пострадал при попытке задержать вора с тремя коробками роллов. Как выяснилось, на выходе из магазина его ждали два подельника, один из которых нанес охраннику удар ножом в живот. Оставив охранника истекать кровью на тротуаре, напавшие сели в автобус и уехали. Двоих из них уже задержали.