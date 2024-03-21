Россиянка судилась с медиками из-за дыры в спине В Тюмени россиянке гинеколог провел операцию и оставил обугленную дыру на спине

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В Тюмени россиянка обнаружила на спине ожог размером с кулак после операции у гинеколога, сообщает Telegram-канал Ural Mash. Суд постановил выплатить пострадавшей 350 тысяч рублей компенсации, но клиника будут оспаривать приговор.

Как сообщается, операцию женщине назначили под общим наркозом, и после процедуры она сама отправилась домой. Когда действие обезболивающего прекратилось, она обнаружила, что на ее спине прожжен крупный участок кожи и других тканей.

Пострадавшей диагностировали ожог третьей степени и сказали, что нужна пересадка кожи. Женщина считает, что ожог появился после того, как во время операции доктора неправильно использовали электрод, что вызвало возгорание ткани медицинской пеленки.

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