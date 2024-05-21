Россиянка согласилась выйти замуж сразу после страшного ДТП Едва не погибшей в ДТП тюменке предложили выйти замуж на месте аварии

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В Тюмени 23-летняя студентка едва не погибла в ДТП, в ее машину через лобовое стекло вонзился падающий фонарный столб, пишет Telegram-канал SHOT. После аварии на место происшествия прибыл ее молодой человек, встал на колено и предложил выйти за него замуж.

Девушка ехала на защиту диплома. В институте ей разрешили выступить с дипломной работой в другое время. На предложение парня она ответила согласием.

В ГИБДД региона уточняли, что утром 21 мая рядом с ТЦ «Галерея Вояж» проезжал грузовик, который перевозил павильон «Фрукты». Он задел трос, из-за чего на дорогу упали два фонарных столба. Один из них пробил автомобиль Lada Granta, который двигался за грузовиком.

По информации 72.ru, молодой человек сказал девушке, что купил кольцо раньше, просто ждал красивую коробочку. После такой ситуации он решил не медлить и сделал предложение на месте аварии.

Ранее в дагестанском городе Хасавюрте мужчина на своей иномарке сбил стадо из 30 баранов. Все животные скончались на месте. По предварительной информации, мужчина заснул за рулем автомобиля. Пастух и водитель не пострадали.