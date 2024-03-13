«Дверь-то не открывается»: россиянка сняла на видео преследования мужчины Mash: в Петербурге девушка сняла на видео мужчину, который ее преследовал

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Жительница Санкт-Петербурга поделилась в соцсетях видео, где неизвестный ей мужчина следовал за ней до самой двери в квартиру, а затем пытался попасть туда, передает Telegram-канал Mash на Мойке. По словам девушки, она едва успела закрыть дверь перед незнакомцем.

Как рассказала жительница дома на Охтинской аллее, на первом этаже дома лифт ждали две девушки, молодая пара, она и еще один мужчина. Все пассажиры вышли раньше, и в лифте остались только они вдвоем — при этом неизвестный нажал на 21-й этаж, а она на 17-й, но в итоге он вышел вместе с ней. Тогда девушка достала телефон и начала снимать, чтобы тем самым обезопасить себя.

У двери в квартиру она немного замешкалась, а мужчина с улыбкой сказал: «а дверь-то не открывается». Петербурженка успела быстро зайти в квартиру и закрыть дверь, но неизвестного этого не остановился — он еще какое-то время пытался попасть внутрь, но после угроз полицией решил сбежать. Девушка не уточнила, собирается ли обращаться в полицию.

Ранее в Краснодаре мужчина преследовал бизнесмена, который должен был ему 7 млн рублей. Должник согласился переписать на него свой дом, но преследователю этого было недостаточно. В конечном итоге мужчина застрелил предпринимателя прямо в центре города, его задержали «по горячим следам».