Россиянка скрывала от приставов машину с помощью поддельных номеров Должница из Обнинска прятала от приставов машину, используя поддельные номера

Фото: fssp.gov.ru

Должница из города Обнинска в Калужской области долгое время скрывала от судебных приставов принадлежащий ей автомобиль Nissan Murano, используя поддельные номера, сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по региону. Там уточнили, что в конечном итоге им все же удалось разыскать и арестовать транспортное средство. Кроме того, женщину обязали выплатить долг в 112 тысяч рублей.

В Обнинске судебные приставы разыскали и арестовали транспортное средство должницы, на котором, как выяснилось, были установлены поддельные номерные знаки. После этого она выплатила 112-тысячный долг физическому лицу, — заявили в ФССП.

Сотрудники ГИБДД составили в отношении жительницы Обнинска протокол об административном правонарушении по статье об управлении автомобилем с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков. Теперь женщине грозит лишение водительского удостоверения на срок до одного года.

Ранее СМИ сообщали, что в Новосибирской области у многодетной матери забрали детей из-за долга за свет в четыре тысячи рублей. По словам женщины, в феврале коммунальщики обрезали им провода и ей пришлось обращаться за помощью в соцзащиту. Однако органы опеки забрали у россиянки детей.