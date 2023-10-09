Россиянка с ножом взяла бригаду скорой помощи в заложники В Барнауле женщина с ножом закрыла бригаду скорой помощи в квартире

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница Барнаула вызвала скорую помощь и заперла врача и фельдшера в квартире изнутри, угрожая ножом, сообщили в прокуратуре Алтайского края. Пьяная 30-летняя женщина настаивала, что ей необходимо лекарство, однако медики были другого мнения. Теперь уголовное дело против нее будет направлено в суд.

Прокуратурой Октябрьского района города Барнаула для рассмотрения по существу в суд направлено уголовное дело в отношении 30-летней женщины, обвиняемой в незаконном лишении человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия в отношении двух лиц, — сообщается на сайте ведомства.

Инцидент произошел 7 августа. Прибывшая по вызову бригада скорой отказала женщине в инъекции лекарственного препарата в связи с отсутствием медицинских на то показаний. Тогда она заперла входную дверь и с ножом в руках закрыла своей спиной проем. Подозреваемой грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

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