Россиянка родила на лавочке у подъезда из-за автомобилей во дворе Во Владивостоке скорая не успела к роженице из-за запаркованного двора

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Во Владивостоке скорая помощь не смогла подъехать к подъезду дома, около которого находилась роженица, из-за чего девушка родила прямо на уличной лавке, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Минздрав региона. В ведомстве отметили, что роды прошли преждевременно. При этом и мама, и девочка здоровы.

Женщина, 39 недель беременности, роды начались раньше, чем предполагалось. Ребенок родился здоровым, это девочка, по шкале Апгар — 8 из 10 баллов, и это несмотря на весь экстрим, который удалось пережить маме и малышке. Роженица доставлена в Перинатальный центр во Владивостоке. Здорова и без осложнений, — сообщили в Минздраве.

Местная жительница рассказала изданию, что, пока отец ребенка вручную пытался проводить автомобиль медслужбы к подъезду, врач уже работал с пациенткой у подъезда. Он же окликнул мужчину, сообщив, что у того родилась дочка.

У нас там очень узкий проезд, а в это время лоб в лоб ехала другая машина. И когда скорая уже проехала по бордюру, навстречу бежал мужчина, который проговорил: «Все уже, поздравляю, у тебя дочка родилась!». Я, конечно, была в шоке от происходящего и поняла, что скорая не смогла проехать к роженице, — рассказала очевидец.

В городе Старый Оскол Белгородской области школьница пришла устраиваться на работу в местный супермаркет, и там же родила. Во время собеседования она отпросилась в туалет, где у нее и родился сын. На опубликованных кадрах видно, как врачи отвозят новоявленную маму на каталке и несут новорожденного. О состоянии девушки и ее ребенка не сообщалось.