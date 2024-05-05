Россиянка рассказала о бездействии полиции на фоне избиений прохожих Газета.Ru: в Перми банда безнаказанно избивает случайных прохожих

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Перми Мария заявила, что трое молодых людей избили ее сына и его знакомого, а полицейские не приехали на место происшествия, пишет «Газета.Ru». Женщина утверждает, что это далеко не первый случай нападения в городе, в котором замешаны злоумышленники.

Сын шел в сторону улицы Белинского, а они как раз в этот день за гаражами выпили и шли навстречу. Сын был с другом, они им сказали разойтись, тем не понравилось, и в итоге началась драка. Сына повалили — двое запинывали его, а другой парень с другом дрались, — сказала она.

По словам Марии, сына положили в больницу с сотрясением мозга и множественными гематомами, а заявление в полицию было написано. Она добавила, что к ней обратились родители 14-летнего школьника, который не дал хулиганам «закурить», при этом вызов также был проигнорирован. Женщина подчеркнула, что по данному происшествию в полиции отказались принять заявление. После огласки произошедшего, по ее словам, ей написали родные еще двух пострадавших.

Ранее глава СК Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о проверке из-за возможного бездействия полиции в Тверской области. Ранее в регионе избили супружескую пару, но уголовное дело по факту случившегося так и не было возбуждено.