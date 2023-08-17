Россиянка прогулялась с коляской на гироскутере и попала на видео В Екатеринбурге мать решила прогуляться на гироскутере с ребенком в коляске

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В Екатеринбурге мать решила прогуляться на гироскутере с ребенком в коляске. РЕН ТВ опубликовал видео, на котором видно, как женщина поначалу ловко справляется, однако в конце не удерживает равновесие и падает на землю.

На кадрах видно, что коляска с маленьким ребенком перевернулась. Очевидцы сразу же ринулись помогать девушке и малышу. О состоянии ребенка и его матери ничего неизвестно.

Ранее стало известно о 18-летней жительнице Асбеста Свердловской области, которая устраивала дома вписки с алкоголем и полуголыми мужчинами при годовалом сыне. Девушка забеременела в 17 лет от своего знакомого. После девятого класса она поступила в техникум, где ей пришлось взять академический отпуск из-за рождения ребенка. Полиция организовала проверку по факту ненадлежащего воспитания.

До этого в Крыму местная жительница оказалась под прицелом правоохранительных органов, из-за чего может лишиться родительских прав в отношении сына. Девушка занималась при нем сексом со своим партнером. Мужчина предложил матери ребенка, чтобы мальчик наблюдал за их интимом, а женщина не воспротивилась этому.