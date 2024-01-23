Россиянка призналась в убийстве девятимесячной дочери 78.ru: жительница Петербурга призналась в убийстве девятимесячной дочери

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница Санкт-Петербурга призналась в убийстве девятимесячной дочери, сообщает 78.ru. По его информации, тело ребенка обнаружили 21 января в квартире на Тихоокеанской улице.

Как передает издание, полиция возбудила уголовное дело по статье об убийстве. Подозреваемая задержана, идет следствие.

23-летняя мать двоих детей сообщила, что ушла на встречу с бывшим супругом, оставив девятимесячную дочь и старшего ребенка возраста 1,8 года под присмотром подруги. Впоследствии, по словам девушки, ее знакомая перестала выходить на связь. Позднее, как утверждала подозреваемая, она вернулась домой и обнаружила дочь между кроватью и стеной, ребенок не подавал признаков жизни.

Ранее Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор в отношении мужчины, который осенью 2020 года убил годовалую дочь, а спустя год расправился с ее матерью. Обвиняемому назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 19,5 года в колонии строгого режима.

До этого в Красноярском крае 34-летняя женщина родила дочь в деревянном туалете и сбросила ее в выгребную яму. Затем она обратилась к медикам из-за ухудшения состояния после прошедших родов. Против нее возбудили уголовное дело по статье об убийстве матерью новорожденного ребенка.