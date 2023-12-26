Россиянка два месяца истязала годовалого сына Жительница Кунгура призналась в истязании годовалого сына

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница города Кунгур в Пермском крае подозревается в систематическом избиении годовалого сына, сообщает СУ СК по региону. По данным следствия, она наносила побои ребенку, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В ходе допроса женщина призналась в содеянном.

По данным следствия, в период с июля по август 2023 года подозреваемая, находясь в своей квартире, систематически наносила побои своему годовалому сыну, в том числе находясь в состоянии алкогольного опьянения. О совершенном преступлении стало известно после того, как соседи обратились в правоохранительные органы. В ходе допроса подозреваемая подтвердила свою причастность к совершенному преступлению, — говорится в сообщении.

Ребенок был изъят из семьи и помещен в соцучреждение. В отношении женщины возбуждено уголовное дело об истязании несовершеннолетнего.

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