Россиянка пришла в гости и оказалась в мусоропроводе Задержаны двое жителей Ленинградской области, бросившие женщину в мусоропровод

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Житель Ленинградской области столкнул в мусоропровод женщину, которая пришла к нему в гости, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. Полиция оперативно задержала злоумышленника и его спутницу.

Инцидент произошел днем 1 апреля. Правоохранители получили сообщение о том, что в доме 19 на улице Плоткина во Всеволожске в помещении для хранения мусорных контейнеров женщина зовет на помощь. 36-летняя пострадавшая рассказала, что была в гостях в одной из квартир дома и хозяин квартиры столкнул ее в мусоропровод.

По подозрению в совершении данного преступления задержаны двое: 35-летний мужчина и 40-летняя женщина. В отношении задержанных составлены протоколы об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство». <...> Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — сказано в публикации.

Ранее трех подростков задержали во Владимирской области за пытки и похищение сверстника. Потерпевший попал в реанимацию. По данным следствия, двое несовершеннолетних и их 19-летний приятель позвали на улицу 17-летнего местного жителя. Его силой усадили в автомобиль и вывезли в лес, где избивали, в том числе бейсбольной битой, облили горючей жидкостью и подожгли. Молодого человека удалось спасти благодаря школьнику, который стал очевидцем похищения.