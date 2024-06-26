Россиянка принимала ванну и задохнулась от угарного газа Петербургская студентка задохнулась угарным газом, принимая ванну

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

18-летняя жительница Санкт-Петербурга задохнулась угарным газом, принимая ванну. Происшествие случилось в съемной квартире в девятиэтажке на 2-м Муринском проспекте. По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», девушка зашла в ванную комнату и начала набирать горячую воду из газового водонагревателя. Ее тело обнаружили спустя время, после того, как она перестала выходить на связь.

Сейчас полицейские проверяют исправность водонагревателя. Ранее собственники квартиры не обслуживали его, однако видимых повреждений на бойлере нет.

Известно, что год назад девушка приехала в Северную столицу из Костромы и поступила в Институт среднего профессионального образования СПбПУ. Она планировала стать специалистом в области гостеприимства. Педколлектив и студенты учебного заведения выразили соболезнования родным студентки.

Ранее житель Москвы едва не погиб во время водных процедур в душе. Происшествие случилось в начале недели в доме на 3-й Институтской улице, где на время испытательных работ временно ограничили горячую воду. 53-летний мужчина включил бойлер, но неожиданно произошло короткое замыкание: прибор загорелся, а огонь от него перекинулся на вещи. Москвич был госпитализирован с ожогами головы, лица, рук и ног.