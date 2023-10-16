Россиянка потеряла ушедшего на СВО сына URA.RU: екатеринбурженка потеряла сына, ушедшего на СВО со спецназом «Ахмат»

Фото: МО РФ

Жительница Екатеринбурга Наталья Чинькова ищет своего сына Ивана, который ушел на спецоперацию в составе подразделения спецназа «Ахмат», сообщает URA.RU. После исчезновения сына она обращалась в различные инстанции, однако все ее просьбы были оставлены без ответа.

Я вышла на сослуживцев сына. Они сказали, что Ваня ночью получил пулевое ранение в правую стопу. Ему оказали помощь. До утра он находился в окопе. После было принято решение его эвакуировать. Его эвакуировали два человека из отряда. Спустя двое суток после того, как бойцы прибыли на базу, там товарищам сообщили, что они втроем пропали без вести и что Ваню не привозили в госпиталь, — сообщила Чинькова.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что спецназ «Ахмат» совместно с 4-й мотострелковой бригадой ВС РФ в районе Клещеевки на Артемовском направлении взял в плен пятерых солдат Вооруженных сил Украины. По его словам, спецназовцы «проявили гуманизм по отношению к противнику».

Ранее сообщалось, что правительство России утвердило упрощенный порядок выдачи справок о гибели или пропаже без вести участников СВО. Право выдавать такие документы предоставили командирам воинских частей. До этого их могли выдавать только медицинские организации.