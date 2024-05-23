Россиянка поступила в больницу с опухолью в треть ее веса Жительнице Подмосковья удалили две опухоли весом в 14 килограммов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Врачи Московского областного онкологического диспансера обнаружили у жительницы Подмосковья две опухоли, составлявшие треть веса женщины, сообщает издание «Доктор Питер» со ссылкой на заведующую отделением онкогинекологии № 4 Ирину Карьгину. По ее словам, пациентка поступила с жалобами на боль и выросший в объеме живот. Ей диагностировали рак яичников третьей стадии.

Мы удалили матку с придатками и двумя опухолями. При поступлении вес пациентки был 50 килограммов, а вес удаленной опухоли — 14 килограммов, что составило одну треть всего веса женщины, — заявила Карьгина.

Она добавила, что из-за огромной опухоли женщина не могла нормально есть и передвигаться. Более того, образование не давало ей даже дышать и в целом вести привычный образ жизни.

Ранее еще одна россиянка поступила в больницу с огромной опухолью, вес новообразования составил 17,5 килограмма. У нее также произошел перекрут матки на 720 градусов.

До этого житель Московской области обратился в больницу с жалобами на насморк при наклоне головы, оказавшийся спинномозговой жидкостью, вытекающей из головного мозга. Врачи обнаружили у пациента дефект основания черепа и твердой мозговой оболочки после травмы.