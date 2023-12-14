Россиянка поспорила с властями о газификации Ярославской области Жительница Ярославской области сообщила о проблеме с газификацией Елпатьева

Фото: gazprommap

Жительница Ярославской области сообщила Telegram-каналу «Подъем» о масштабах проблемы с газификацией Елпатьева, после того как соответствующая тема поднималась во время прямой линии президента РФ Владимира Путина. Власти региона объяснили, что в деревне проживают 11 человек, в связи с чем провести газ невозможно по техническим причинам. Но женщина отметила, что вопрос касается далеко не одного населенного пункта.

Проблема не только в Елпатьеве, проблема во всех окрестных деревнях, там везде до сих пор печное отопление. У меня бабушка живет в деревне Сидорково, это семь километров от Елпатьева, ей 91 год, она топит печку дровами, и это действительно сложно. Она там не одна такая. За нашим огородом идет газовая труба, она идет мимо нашей деревни. Но с газификацией у нас ничего не получилось, мы отчаялись, — пожаловалась женщина.

Она отметила, что в Елпатьеве нет ни школ, ни садов, ни даже магазина. Тем не менее там живут люди, которым было бы легче с газовым отоплением. Россиянка отметила, что деревня находится всего в двух часах езды от Москвы, но газа там нет. Подобных населенных пунктов, по ее словам, много, практически весь Переславский район не газифицирован.

Ранее Путин рекомендовал руководителям регионов предоставить участникам специальной военной операции субсидии на газификацию в размере не менее 100 тысяч рублей на одно домовладение. Доклад о реализации инициативы следует представить до 15 января 2024 года.