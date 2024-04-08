Россиянка пошла выносить мусор и попала в больницу с рассеченной головой В Екатеринбурге на голову местной жительницы рухнула штукатурка с многоэтажки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Екатеринбурге девушка попала в больницу после того, как ей на голову рухнул кусок штукатурки, пишет портал Е1.ru. Инцидент произошел накануне, когда она пошла выбрасывать мусор вдоль 26-этажного дома в переулке Сызранском.

Пострадавшая рассказала, что кровь из раны «полилась как из ведра». Оказавшийся поблизости очевидец отвез травмированную в ближайшую больницу, где ей диагностировали ушиб теменной области.

В управляющей компании, которая обслуживает многоэтажку, зафиксировали происшествие. Там подтвердили нарушение фасада по указанному адресу.

Ранее стало известно, что в московской школе №1550 обрушился потолок после того, как преподаватель открыл окно, чтобы проветрить помещение. По словам одного из учеников, при обрушении пострадали несколько учащихся, их отвезли в больницу. Руководство школы отказалось комментировать ситуацию. Одна из сотрудниц заявила, что школа разбирается в произошедшем, но причины обрушения пока неизвестны.

До этого стало известно, что в школе № 25 Республики Адыгея на учеников третьего класса рухнул потолок во время урока литературы. Обрушение произошло на первом этаже здания. Отмечается, что дети находились на уроке, когда на них неожиданно посыпались фрагменты потолка. Один из учеников попал в больницу с ушибом плеча, остальные школьники не получили серьезных травм. Как отметили сами дети, перед обвалом в классе тряслись стены.