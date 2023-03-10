Россиянка сняла стресс погромом в супермаркете Жительница Новосибирска перебила бутылки с алкоголем в супермаркете из-за угона автомобиля

Фото: Социальные сети

Жительница Новосибирска устроила погром в отделе с алкоголем супермаркета «Пятерочка», свои действия она объяснила попыткой снять стресс из-за угона автомобиля, сообщает Telegram-канал Baza. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Инцидент был снят установленной в магазине видеокамерой. На кадрах видно, как женщина быстрым шагом подходит к стеллажу с алкоголем и начинает сбрасывать бутылки на пол. В общей сложности она разбила 25 бутылок, после чего покинула магазин. Вызванные продавцами сотрудники полиции обнаружили погромщицу в соседнем дворе.

Полицейским женщина рассказал, что очень расстроена недавним угоном своей машины Honda. По сведениям канала, автомобиль вскоре нашли на городской площади.

Ранее в городе Балахне Нижегородской области местный житель разнес стеллаж с алкоголем в «Пятерочке». Дебошир разбил несколько бутылок, периодически отпивая из них. В магазин он пришел уже пьяным. После погрома мужчина помочился на припаркованную у супермаркета машину. Прибывшие на место полицейские составили на гражданина протокол по статье о нахождении в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.