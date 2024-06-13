Россиянка попала в реанимацию после падения с самоката В Петербурге спасают упавшую с самоката юную жительницу Калининграда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

17-летняя жительница Калининграда попала в реанимацию после падения с электросамоката на Московском проспекте в Санкт-Петербурге, пишет «Фонтанка». Врачи детской городской больницы № 1 диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму с сотрясением, а также ушибы.

Состояние пациентки врачи оценивают как тяжелое. Что стало причиной падения, не сообщается.

Ранее на Камчатке 67-летний пенсионер упал с электросамоката и погиб. Он не выбрал безопасную скорость движения, в результате совершил опрокидывание. Травмы оказались несовместимы с жизнью — он скончался в карете скорой помощи.

В Екатеринбурге ранее 28-летняя местная жительница впала в кому, после того как упала с самоката. Инцидент произошел на улице Амундсена. Россиянка двигалась по тротуару на самокате, но не смогла справиться с управлением и упала. Пострадавшая была госпитализирована с травмами головы.

По словам директора Центра исследования транспортных проблем мегаполисов Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Константина Трофименко, главная причина происшествий с электросамокатами — отсутствие неотвратимого наказания за ненадлежащее вождение. Инцидентов станет меньше, когда люди поймут, что их действия не останутся безнаказанными. Тогда положение дел начнет меняться.