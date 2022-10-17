Россиянка получила условный срок за продажу новорожденного ребенка

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В Красноярске суд вынес приговор местной жительнице по уголовному делу о продаже новорожденного ребенка. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года и два месяца условно с двухгодичным испытательным сроком, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Согласно материалам уголовного дела, женщина в 2019 году заключила договор с фирмой, которая оказывает услуги по организации оплодотворения и сопровождению беременности и родам с последующей передачей новорожденного третьим лицам. После прохождения за рубежом процедуры искусственного оплодотворения она выносила и в 2020 году родила ребенка в Красноярске.

После родов фигурантка оформила доверенность на имя руководителя фирмы на распоряжение ребенком и передала ему младенца. За это женщина получила 850 тысяч рублей.

Кировский районный суд Красноярска признал женщину виновной по п. «б», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми). В прокуратуре отметили, что намерены обжаловать приговор суда.

Ранее сообщалось, что в Москве осужден фигурант уголовного дела о продаже иностранцам детей от суррогатных матерей. Его приговорили к шести годам колонии строгого режима. По делу проходят еще 10 обвиняемых, трое из которых находятся в международном розыске.