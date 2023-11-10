Россиянка получила срок за попытку поджога пункта помощи мобилизованным Под Ярославлем девушка получила шесть лет колонии за поджог по заданию с Украины

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница Ярославской области получила шесть лет колонии за попытку поджога пункта сбора помощи мобилизованным, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ. По данным ведомства, двадцатилетняя девушка действовала по заданию украинского военнослужащего.

Второй Западный окружной военный суд по материалам УФСБ России по Ярославской области признал виновной жительницу Ярославской области, причастную к покушению на совершение террористического акта. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, — цитирует агентство сообщение ведомства.

Инцидент произошел в феврале в поселке Карабиха. Девушку задержали у здания пункта помощи мобилизованным, при себе у нее была зажигательная смесь. В ФСБ пояснили, что теракт готовился с целью дестабилизировать деятельность органов власти и побудить их к решению о прекращении СВО. Приговор, вынесенный судом, вступил в законную силу.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что сотрудники полиции задержали 50-летнего жителя Ростовской области, пытавшегося поджечь здание военного комиссариата в Морозовске. По данным канала, мужчина бросил в окно по меньшей мере три бутылки с зажигательной смесью, но пожара так и не произошло. Задержанному мужчине может грозить до 20 лишения свободы. В Министерстве обороны России эту информацию не комментировали.