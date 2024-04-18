Россиянка получила скорпиона в подарок к заказу из Узбекистана Mash: в Барнауле женщина заказала тарелки и получила вместе с ними скорпиона

Фото: Сгенерировано в MidJourney/NEWS.ru

Жительница города Барнаула в Алтайском крае заказала тарелки из Узбекистана и получила вместе с ними нового питомца, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. Согласно его информации, в коробке с посудой женщина обнаружила живого скорпиона.

Канал отметил, что жительнице Барнаула пришлось искать экзотическому питомцу новый дом. Скорпиона согласилась забрать владелица местного приюта, поскольку женщина умеет обращаться с опасными животными.

Ранее СМИ сообщали, что в Уфе жильцы многоэтажного дома заметили на подоконнике в подъезде гигантского паука. Прибывшие на вызов спасатели выяснили, что находка представляет собой только экзоскелет тарантула. При этом самого паука не нашли. Одного из жильцов дома назначили дежурным, он предостерегал людей от приближения к лестничной клетке.

В американском штате Колорадо ядовитая ящерица выбралась из клетки. Рептилия укусила своего хозяина, из-за попавшего в организм яда у молодого человека началась рвота, после его он скончался от остановки дыхания. Девушка погибшего вызвала скорую. При этом американец также имел в своей коллекции 26 видов пауков, включая паука-птицееда.