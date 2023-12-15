Россиянка получила ожоги 80% тела, пытаясь приготовить с мужем самогон Супруги подожгли квартиру в попытке приготовить самогон в Нижегородской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Супружеская пара из города Уреня в Нижегородской области получила травмы при попытке приготовить самогон в квартире, сообщает Telegram-канал Ni Mash. Они обгорели, у женщины диагностировали 80% ожогов тела, сейчас она находится в реанимации. Ее муж отделался меньшими травмами и от госпитализации отказался.

Во время приготовления самогона произошло воспламенение спирта от открытого огня. 59-летняя женщина попыталась потушить пламя, однако поскользнулась, после чего ее одежда загорелась. Ее 62-летнему супругу удалось потушить огонь самостоятельно без вызова пожарных бригад. По информации канала, мужчина тоже пострадал, однако о степени его травм не сообщается.

Ранее спасатели вызволили жителя города Волгодонска в Ростовской области из-под завалов гаража, который обрушился утром в результате взрыва бытового газа. Соседи рассказали, что там хозяин помещения гнал самогон.

Депутат Госдумы Алексей Куринный назвал неправильным то, что в России в открытой продаже есть самогонные аппараты и их рекламируют. Такое заявление парламентарий сделал на конференции «Смертельный сидр — как не стать жертвой паленого алкоголя?». По его словам, в стране уже сформировалась опасная индустрия производства алкоголя в домашних условиях.