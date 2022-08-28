Россиянка похитила девочку, которую затем изнасиловал ее сожитель

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Жительница города Курильска, расположенного на острове Итуруп в Сахалинской области, похитила семилетнюю девочку, после чего над ней надругался ее сожитель, передает Telegram-канал Baza одну из версий следствия. По информации канала, насильником оказался 46-летний А. Комарицкий, а ребенка похитила 28-летняя В. Хомчук. Следователи предполагают, что 26 августа девушка уговорами завела девочку в квартиру, где малышку изнасиловал ее любовник. После этого преступник выбросил девочку в окно со второго этажа.

28-летняя Хомчук уговорами завела девочку в квартиру к своему любовнику — 46-летнему Комарицкому А. (на фото справа). Мужчина изнасиловал ребенка, а затем выбросил из окна второго этажа, — сообщает Telegram-канал.

Девочку доставили в реанимацию больницы Южно-Сахалинска на вертолете, ее жизни ничто не угрожает. Комарицкого и Хомчук задержали, в 90-е мужчина уже был судим за изнасилование.

23 августа мигранты из Узбекистана попытались похитить пятилетнюю дочь у жительницы Москвы. Женщине удалось отбить ребенка, но ей стали угрожать из-за обращения в полицию. Инцидент произошел в районе Гольяново на востоке столицы.