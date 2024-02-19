Россиянка погибла, собирая с мужем кукурузу в поле Baza: под Воронежем застрелили собиравшую кукурузу женщину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Воронежской области около села Тихвинка застрелили 40-летнюю женщину, которая вместе с 38-летним мужем собирала кукурузу в поле, передает в Telegram Baza. Муж погибшей заявил, что группа злоумышленников передвигалась на автомобиле, они произвели всего один выстрел.

По словам мужчины, вечером 17 февраля они приехали на поле, чтобы собрать кукурузу. Пара разделилась, и примерно через час он услышал звук выстрела, а после заметил удаляющуюся машину.

Тогда мужчина бросился искать жену, но когда он наконец нашел ее, женщина лежала на земле — пуля попала прямо в голову. Пострадавшая скончалась на месте. По данным канала, по факту убийства возбуждено уголовное дело, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Пока сообщений о том, что полицейским удалось выйти на след преступников, не поступало.

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