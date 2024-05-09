Россиянка погибла при обстреле со стороны ВСУ в День Победы Старовойт: жительница курского поселка Теткино погибла 9 мая при обстреле ВСУ

Фото: МО Украины

Жительница Курской области погибла во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины утром 9 мая, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт. По его словам, под удар попал поселок Теткино. В результате атаки еще одна женщина получила осколочные ранения, ее госпитализировали.

Сегодня со стороны Украины вновь обстрелян поселок Теткино Глушковского района. В результате прямого попадания в дом погибла местная жительница. Другая женщина получила осколочные ранения. Она доставлена в Глушковскую районную больницу, где ей оказана первая медицинская помощь, — написал Старовойт.

Глава региона добавил, что ВСУ также обстреляли местное кафе. По его словам, в результате прямого попадания снаряда здание было разрушено. Пострадавших среди мирного населения удалось избежать.

Ранее обстрелу со стороны Украины подверглось село Новая Таволжанка в Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в результате атаки погибла мирная жительница. Он уточнил, что четыре частных жилых дома получили различные повреждения: разбиты окна, повреждены кровли, фасады и заборы. Кроме этого, при обстреле загорелась хозпостройка на одной из территорий, пожар удалось оперативно потушить.