Россиянка «переиграла» коллекторов и отсудила у банка 250 тысяч рублей Жительница Коми засудила банк и коллекторов за регулярные звонки

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Жительница Коми наказала коллекторское агентство за регулярные звонки и СМС, сообщила пресс-служба судов региона. Россиянку признали банкротом, однако агентство, действовавшее в интересах банка, продолжало уведомлять женщину о долге, в результате чего она приняла решение обратиться в суд. Там встали на сторону потерпевшей и постановили взыскать с банка 250 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.

С учетом изложенного, за причиненные нравственные страдания и негативные эмоциональные переживания, вызванные неправомерными действиями ответчика, истец просила взыскать компенсацию морального вреда в размере 250 000 рублей, — говорится в сообщении.

Уточняется, что россиянке отошло всего 3000 рублей, остальная сумма была взыскана в пользу государства. В пресс-службе добавили, что решение суда еще не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что жители деревни Животинки Калужской области начали получать угрозы из-за долгов пятилетней давности перед местным водоканалом, которые им не принадлежат. Счетчики накрутили сумму в 10 тысяч рублей из-за водяной скважины, которая до 2019 года принадлежала государственному предприятию.