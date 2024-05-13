Россиянка переехала мужа на машине, перепутав педали Жительница Ачинска перепутала педали машины и насмерть задавила супруга

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Женщина 1960 года рождения за рулем автомобиля Nissan Tiida переехала своего мужа на улице Калинина в Ачинске в Красноярском крае, перепутав педали, сообщили в пресс-службе МВД России по региону. От полученных травм мужчина 1955 года рождения скончался до приезда скорой.

Сегодня днем экипажу ДПС поступило сообщение о том, что на улице Калинина водитель 1960 г. р., управляя автомобилем Nissan Tilda, совершила наезд на своего супруга 1955 г. р. Водитель перепутала педали и совершила наезд на супруга. В итоге мужчина скончался на месте, — заявили в ведомстве.

Уточняется, что мужчине стало плохо, после чего он вышел из машины. Обеспокоенная супруга покинула салон вслед за ним, забыв поставить автомобиль на ручник. Когда транспорт покатился, женщина вернулась за руль, но перепутала педали и задавила мужа. По данным МВД, она была освидетельствована инспекторами ДПС, опьянения выявлено не было.

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