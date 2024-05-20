Россиянка обвинила врачей в потере ребенка и матки Mash Batash: жительнице Башкирии занесли инфекцию в стационаре скорой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница башкирского Стерлитамака заявила, что врачи занесли ей инфекцию, когда делали кесарево сечение, из-за чего она лишилась матки, передает Telegram-канал Mash Batash. 21-летняя девушка по имени Регина пришла в больницу на 37-й неделе беременности с сильными болями, однако медики отказались ее принимать без документов.

Пациентку пустили в медучреждение, когда ее супруг доставил необходимые документы. Девушке провели кесарево сечение и достали малыша без признаков жизни. После операции у нее началось заражение матки, которое переросло в отек мозга и кому. Девушка месяц лечилась в уфимской клинике. Пострадавшая обратилась в Следственный комитет, но, по ее словам, сотрудник, получивший заявление, перестал выходить на связь.

Ранее жительница Новосибирской области подала в суд на врачей роддома, обвинив их в проведении процедуры, приведшей к потере ребенка. По словам женщины, результаты генетического анализа показали, что у 12-недельного плода хромосомное нарушение и болезнь Эдвардса, с которой дети редко доживают до года, после чего у матери, по ее словам, неправильно взяли на анализ околоплодные воды.

После этого у пациентки внезапно резко отошли воды. Врачи собрали срочный консилиум, на котором решили прервать беременность. Прогнозы на хромосомные аномалии у плода при этом не подтвердились.