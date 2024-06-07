Россиянка обвинила ветклинику в смерти своей кошки после стерилизации Петербурженка обвинила ветклинику в смерти своего семимесячного котенка

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Одна из петербургских клиник оказалась в центре скандала: после операции по стерилизации котенка жительнице Петербурга вернули животное с разорванной правой почкой и занесенной инфекцией. Питомец скончался в мучениях спустя несколько дней, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По словам Алины, она отдала свою семимесячную кошку Айси на плановую стерилизацию. Ранее животному делали необходимые прививки в этой клинике, и никаких осложнений не было. Спустя сутки после операции Алина заметила, что едва двигавшийся котенок не дает дотронуться до правого бока. Врачи пояснили, что это обычная реакция и после наркоза животное может быть вялым, однако на следующий день у кошки начались судороги. Семья ринулась в ветклинику, но доехать не успела — животное умерло в мучениях по дороге.

Алина отдала тело на вскрытие специалистам городского кладбища домашних животных. Они-то и обнаружили травмы, которые были нанесены во время стерилизации. Выяснилось, что операция была проведена грязными руками и разрез был сделан не в том месте. Во время хирургического вмешательства внутрь котенка уронили какой-то предмет, а когда доставили, то разорвали почку.

С официальным заключением Алина будет обращаться в суд, а пока написала свой отзыв на сайте клиники, но модерацию он не прошел. В самом учреждении не стали комментировать произошедшее.

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